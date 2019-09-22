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Кульбит Заболотного и обращение Панченко к фанатам «Динамо». Фото победы «Сочи»

Кирилл Панченко и Антон Шунин
Кульбит Заболотного и обращение Панченко к фанатам «Динамо». Фото победы «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

22 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный на 31-й минуте. В начале второго тайма форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнял счёт. На 63-й минуте Игбун оформил дубль. Спустя две минуты отличился защитник гостей Миха Мевля. Победу «Сочи» принёс нападающий Александр Карапетян, отправивший мяч в ворота хозяев на 90-й минуте.

Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее московская команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (9) — 12-е.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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