Кульбит Заболотного и обращение Панченко к фанатам «Динамо». Фото победы «Сочи»

22 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Первый гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный на 31-й минуте. В начале второго тайма форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнял счёт. На 63-й минуте Игбун оформил дубль. Спустя две минуты отличился защитник гостей Миха Мевля. Победу «Сочи» принёс нападающий Александр Карапетян, отправивший мяч в ворота хозяев на 90-й минуте.
Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее московская команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).
«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (9) — 12-е.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 22 сентября 2019
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:49
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:11
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:37
-
17:15