Киммих: тер Штеген не сказал ничего такого. Это не было выпадом в адрес Нойера

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих выразил поддержку вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который ранее выразил недовольство отсутствием игровой практики в составе сборной Германии. За это тер Штеген подвергся осуждению со стороны голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, который является первым номером в воротах бундестим.

«Тер Штеген не сказал ничего такого. Он просто выразил разочарование, и я могу его понять. Марк-Андре не делал выпадов в адрес Нойера. Но, учитывая уровень игры Мануэля, нет сомнений в том, что именно он защищает ворота сборной", — приводит слова Киммиха A Bola.

27-летний тер Штеген выступает за сборную Германии с 2012 года. Всего в составе немецкой команды он провёл 22 матча и пропустил 22 гола.