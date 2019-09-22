Киммих: тер Штеген не сказал ничего такого. Это не было выпадом в адрес Нойера
Защитник «Баварии» Йозуа Киммих выразил поддержку вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который ранее выразил недовольство отсутствием игровой практики в составе сборной Германии. За это тер Штеген подвергся осуждению со стороны голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, который является первым номером в воротах бундестим.
«Тер Штеген не сказал ничего такого. Он просто выразил разочарование, и я могу его понять. Марк-Андре не делал выпадов в адрес Нойера. Но, учитывая уровень игры Мануэля, нет сомнений в том, что именно он защищает ворота сборной", — приводит слова Киммиха A Bola.
27-летний тер Штеген выступает за сборную Германии с 2012 года. Всего в составе немецкой команды он провёл 22 матча и пропустил 22 гола.
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