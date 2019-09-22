Драматичная развязка — в видеообзоре матча «Кристал Пэлас» с «Вулверхэмптоном»

«Кристал Пэлас» упустил победу в матче шестого тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Лондонцы вели в счёте, но не сумели сохранить его до финального свистка.

Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма. Защитник гостей Леандер Дендонкер неудачно подставил ногу, после чего мяч рикошетом от бельгийца влетел в ворота.

На 73-й минуте «волки» ещё и остались в меньшинстве. Полузащитник «Вулверхэмптона» Ромен Сес получил вторую жёлтую карточку. Но «Кристал Пэлас» в итоге не сумел удержать преимущество. Уже на пятой добавленной минуте Диогу Жота сравнял счёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Кристал Пэлас» набрал восемь очков и поднялся на 12-ю строчку. «Вулверхэмптон» в текущем сезоне стартовал неудачно: «волки» набрали 4 очка и остались на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице.