Хави: если атака не будет отрабатывать в обороне, «Барса» будет страдать
Легенда «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», высказался о неудачных результатах сине-гранатовых в текущем сезоне.
«У меня есть правило: если в команде работают все, не будет никаких проблем в защите. В прошлом году критиковали Бускетса, который не успевал, или Ракитича, которого оставляли одного. Но это связано с тем, что оборона приносилась в жертву. В текущем сезоне полузащита „Барсы“ будет доминировать в матчах, если каждый будет работать на оборону. Но если игроки группы атаки не будут работать надлежащим образом на оборону, „Барса“ будет страдать. И она страдала бы, даже если бы имела в составе трёх Каземиро или трёх Макелеле», — приводит слова Хави El Mundo Deportivo со ссылкой на Diari ARA.
Хави: без проблем мог бы тренировать «Барселону»
- 22 сентября 2019
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