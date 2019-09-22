Черевченко: результат матча «Арсенал» — «Урал» закономерен
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (1:1).
«Много пропускаем со стандартов. Работаем над этим. Но счёт закономерен. Погода такая, поэтому просили игроков больше бить. Трава мокрая, отскоки могли быть, поле сложное для вратарей. Но эффективности было мало», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Урал», набрав 14 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (14) вышел на седьмое место в РПЛ.
В 11-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Урал» на своём поле примет ЦСКА. Оба матча состоятся 29 сентября.
Парфёнов — о матче с «Арсеналом»: обидно и неприятно играть вничью
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