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Черевченко: результат матча «Арсенал» — «Урал» закономерен

Черевченко: результат матча «Арсенал» — «Урал» закономерен
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

«Много пропускаем со стандартов. Работаем над этим. Но счёт закономерен. Погода такая, поэтому просили игроков больше бить. Трава мокрая, отскоки могли быть, поле сложное для вратарей. Но эффективности было мало», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал», набрав 14 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (14) вышел на седьмое место в РПЛ.

В 11-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Урал» на своём поле примет ЦСКА. Оба матча состоятся 29 сентября.

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