ЦСКА — «Краснодар»: «армейцы» забили три гола в течение девяти минут

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыгрывает «Краснодар» (в данный момент счёт 3:0, перерыв).

Московский клуб забил три гола в течение девяти минут. На 32-й минуте счёт открыл Никола Влашич, который реализовал 11-метровый. Затем преимущество «армейцев» увеличил Фёдор Чалов с паса Влашича. Через несколько минут счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль.

Матч ЦСКА — «Краснодар» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В качестве его ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар». Также доступна платная видеотрансляция матча.