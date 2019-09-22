ЦСКА — «Краснодар»: «армейцы» забили три гола в течение девяти минут
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыгрывает «Краснодар» (в данный момент счёт 3:0, перерыв).
Московский клуб забил три гола в течение девяти минут. На 32-й минуте счёт открыл Никола Влашич, который реализовал 11-метровый. Затем преимущество «армейцев» увеличил Фёдор Чалов с паса Влашича. Через несколько минут счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль.
Матч ЦСКА — «Краснодар» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В качестве его ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар». Также доступна платная видеотрансляция матча.
ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Александра Аксёнова на матч Российской Премьер-Лиги
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