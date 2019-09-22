Канте сократил отставание «Челси» в счёте в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Н'голо Канте на 71-й минуте матча с «Ливерпулем» сократил отставание лондонцев в счёте. Канте получил передачу от Сесара Аспиликуэты и точно пробил в верхний угол.

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В первом тайме «Ливерпуль» забил два мяча в ворота соперника. Сперва защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вывел свою команду вперёд. На 14-й минуте защитник «красных» отличился после штрафного. Гости хитро разыграли стандарт, откатив мяч, а Александер-Арнольд мощно пробил в девятку. Хоть голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага и видел момент удара, но не смог среагировать на него. А на 30-й минуте после стандарта преимущество гостей удвоил форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Защитники «Челси» упустили Фирмино, позволив тому с близкого расстояния головой отправить мяч в сетку.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ после пяти туров занимает первое место. «Красные» набрали 15 очков, выиграв все пять матчей. «Челси» в пяти турах набрал 8 очков. Подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.