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«Челси» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Ливерпуль» обыграл «Челси», одержав 15-ю победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Челси», одержав 15-ю победу подряд в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 6-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Трент Александер-Арнольд с передачи Мохамеда Салаха. На 30-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Роберто Фирмино, которому ассистировал Эндрю Робертсон. Во 2-м тайме разрыв в счёте сократил Н'Голо Канте с паса Сесара Аспиликуэты.

Таким образом, «Ливерпуль» с учётом прошлого сезона одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге. Красные, набрав 18 очков, лидируют в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (8) — на 11-м месте.

В 7-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Челси» дома сыграет с «Брайтоном». Оба матча состоятся 28 сентября.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 14'   0:2 Фирмино – 30'   1:2 Канте – 71'
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