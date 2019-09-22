«Ливерпуль» обыграл «Челси», одержав 15-ю победу подряд в АПЛ

В матче 6-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер.
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Трент Александер-Арнольд с передачи Мохамеда Салаха. На 30-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Роберто Фирмино, которому ассистировал Эндрю Робертсон. Во 2-м тайме разрыв в счёте сократил Н'Голо Канте с паса Сесара Аспиликуэты.
Таким образом, «Ливерпуль» с учётом прошлого сезона одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге. Красные, набрав 18 очков, лидируют в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (8) — на 11-м месте.
В 7-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Челси» дома сыграет с «Брайтоном». Оба матча состоятся 28 сентября.
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