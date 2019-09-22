Заболотный выступил с криком души

Форвард «Сочи» Антон Заболотный написал пост в «Инстаграме» после победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2). В ворота столичной команды нападающий забил гол роскошным дальним ударом с разворота.

«Крик души: я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и я хочу Вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100, насколько могу! Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я — за справедливость! Всё, что писали про мой переход в „Сочи“, было ложью, не знаю, кому это было интересно, но это факт! Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», — написал Заболотный в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Антона Заболотного.