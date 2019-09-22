Заболотный выступил с криком души

Форвард «Сочи» Антон Заболотный написал пост в «Инстаграме» после победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2). В ворота столичной команды нападающий забил гол роскошным дальним ударом с разворота.
«Крик души: я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и я хочу Вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100, насколько могу! Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я — за справедливость! Всё, что писали про мой переход в „Сочи“, было ложью, не знаю, кому это было интересно, но это факт! Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», — написал Заболотный в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Антона Заболотного.
- 22 сентября 2019
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:39
-
21:33
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
21:12
-
20:58
-
20:56
-
20:55
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:53