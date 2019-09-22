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Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Итоговый счёт матча — 3:2.

Все три мяча «армейцы» забили до перерыва и во всех из них поучаствовал полузащитник Никола Влашич. Сначала он реализовал пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Дмитрию Скопинцеву. Затем хорват отдал результативную передачу на Фёдора Чалова, а на 41-й минуте сделал дубль.

После перерыва «Краснодару» удалось возродить интригу благодаря двум голам в исполнении Маркуса Берга, однако уйти от поражения гости так и не смогли.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на 2-е место. «Армейцы» набрали 22 очка. «Краснодар» с 20 очками занимает 4-е место.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Влашич – 32' (пен)   2:0 Чалов – 37'   3:0 Влашич – 41'   3:1 Берг – 57'   3:2 Берг – 60'
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