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«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной», отыграв 2 мяча в конце матча

«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной», отыграв 2 мяча в конце матча
Футбол / Италия 0

«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 4-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Итоговый счёт матча — 2:2.

На 24-й минуте первый мяч во встрече забил форвард гостей Федерико Кьеза. На 65-й минуте он отметился результативной передачей на Франка Рибери, для которого этот гол стал первым за «фиалок».

Однако удержать преимущество в два мяча «Фиорентине» не удалось. Сначала на 84-й минуте Йосип Иличич с передачи Алехандро Гомеса сократил отставание в счёте. А затем на 90+1-й минуте от поражения хозяев спас результативный удар Тимоти Кастаня.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает 5-е место, набрав 7 очков. «Фиорентина» замыкает турнирную таблицу, имея в активе только 2 очка.

Италия - Серия А. 4-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Кьеза – 24'   0:2 Рибери – 65'   1:2 Иличич – 84'   2:2 Кастань – 90+5'
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