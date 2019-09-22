«Ливерпуль» первым в истории АПЛ выиграл 6 первых матчей в 2 сезонах подряд

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» со счётом 2:1.

Таким образом, мерсисайдцы стали первым клубом в истории английской Премьер-лиги, выигравшим шесть стартовых матчей турнира в двух сезонах подряд. В сезоне-2018/19 красные также одержали шесть побед подряд на старте турнира.

С учётом прошлого сезона «Ливерпуль» одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге. Красные, набрав 18 очков, лидируют в турнирной таблице АПЛ. Отрыв мерсийдского клуба от идущего на втором месте в таблице «Манчестер Сити» составляет пять очков.

В 7-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 28 сентября в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Начало матча — в 14:30 мск.