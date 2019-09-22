Матвеев: во втором тайме «Краснодар» мог забить ЦСКА больше двух голов

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).



«Два разных тайма. Плохо начали первый, совсем не держался мяч. В перерыве сделали две замены, стало лучше. Забили два гола, могли и больше. Второй половиной очень довольны. Если будем так играть, нас ждёт очень много хорошего впереди.



Для дебюта Кайо выступил неплохо. Конечно, делал ошибки, но в первом тайме вся команда плохо играла. Для первого матча Кайо сыграл достойно», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на 2-ю строчку, набрав 22 очка. «Краснодар» с 20 очками занимает 4-е место.