Матвеев: во втором тайме «Краснодар» мог забить ЦСКА больше двух голов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
«Два разных тайма. Плохо начали первый, совсем не держался мяч. В перерыве сделали две замены, стало лучше. Забили два гола, могли и больше. Второй половиной очень довольны. Если будем так играть, нас ждёт очень много хорошего впереди.
Для дебюта Кайо выступил неплохо. Конечно, делал ошибки, но в первом тайме вся команда плохо играла. Для первого матча Кайо сыграл достойно», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на 2-ю строчку, набрав 22 очка. «Краснодар» с 20 очками занимает 4-е место.
Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
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