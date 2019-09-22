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Смолов — о пенальти в матче с «Оренбургом»: была уверенность, что реализую

Смолов — о пенальти в матче с «Оренбургом»: была уверенность, что реализую
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о победе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2).

«С учётом того, что мы закончили матч с „Байером“ в 12 по Москве ночи, и сейчас играть в 11 утра… У нас даже тренировки позже начинаются, поэтому, конечно, это не самый простой выезд, плюс опять же поле. Сначала было солнце, потом дождь.

Очень важные три очка, потому что «Ростов» вчера проиграл. Получается, это наш прямой конкурент непосредственно, и очень важно было сегодня победить.

На удар с пенальти решился сам. Думал на самом деле о том, что может быть пенальти. Была уверенность, что я его реализую. В общем, так и произошло", — сказал Смолов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».

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