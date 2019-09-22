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«Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел на 1-е место в Примере

«Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел на 1-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Атлетик» победил «Алавес» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансало. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме преимущество бильбаосцев увеличил Икер Муньяин.

«Атлетик», набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (5) — на 13-м месте.

В 6-м туре «Атлетик» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 25 сентября. «Алавесу» предстоит гостевой матч с «Реалом Сосьедад» (26 сентября).

Испания - Примера. 5-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Алавес
Витория
1:0 Гарсия – 38' (пен)   2:0 Муньяин – 72'
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