«Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел на 1-е место в Примере

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Атлетик» победил «Алавес» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансало. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме преимущество бильбаосцев увеличил Икер Муньяин.

«Атлетик», набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (5) — на 13-м месте.

В 6-м туре «Атлетик» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 25 сентября. «Алавесу» предстоит гостевой матч с «Реалом Сосьедад» (26 сентября).