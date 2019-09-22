«Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел на 1-е место в Примере
В матче 5-го тура чемпионата Испании «Атлетик» победил «Алавес» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансало. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.
Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме преимущество бильбаосцев увеличил Икер Муньяин.
«Атлетик», набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (5) — на 13-м месте.
В 6-м туре «Атлетик» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 25 сентября. «Алавесу» предстоит гостевой матч с «Реалом Сосьедад» (26 сентября).
- 22 сентября 2019
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:39
-
21:33
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
21:12
-
20:58
-
20:56
-
20:55
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:53
Партнерский контент