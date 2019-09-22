Гончаренко: на матч с «Аланией» ЦСКА поедет основным составом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» сыграют основным составом в матче 1/16 финала Кубка России с владикавказской «Аланией».

«Во Владикавказ мы поедем основным составом. Может, дадим кому-то отдохнуть по медицинским показаниям или другим причинам. Но это не будет такой вариант состава, как в прошлом году с «Тюменью». Дзагоев съездить готов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Матч «Алания» — ЦСКА состоится 25 сентября. Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Московский клуб начинает борьбу за трофей. Владикавказцы уже провели четыре раунда в турнире, обыграв «Вайнах» (3:1), «Анжи» (1:0), «Волгарь» (4:1) и «Ротор» (2:1).