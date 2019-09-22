Экс-хавбек ЦСКА Тошич помог «Партизану» обыграть «Црвену Звезду»

В матче 9-го тура сербской Суперлиги «Партизан» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Партизан».

Счёт был открыт на 82-й минуте. Автором гола стал Сейдуба Сума. В компенсированное время преимущество «Партизана» увеличил бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

«Партизан», набрав 17 очков, занимает пятое место в турнирной таблице сербского национального чемпионата. «Црвена Звезда» (18) — на четвёртом месте.

В 10-м туре «Партизан» на выезде сыграет с «Явором». «Црвена Звезда» в гостевом матче встретится с «Вождовацем». Оба матча состоятся 25 сентября.

32-летний Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба хавбек трижды становился чемпионом России.