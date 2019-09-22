Видео: Чалов пригласил детей на стадион. Такого сюрприза они не ожидали
Болельщик ЦСКА Василий Уралев рассказал, как нападающий московского клуба Фёдор Чалов пригласил его детей на стадион.
«Почему этот парень лучше всех. В августе мои дети (9 и 4) готовились впервые посетить стадион ЦСКА. Для младшего это вообще первый поход на футбол. Старший выезда пробивал. С помощью друзей об этом узнал Федя, а мои пацаны перед матчем получили такое. Думаю, рассказывать о реакции детей излишне. Но я расскажу. И покажу. У старшего Чалов любимый игрок ещё с 2016 года. Ну, когда он Траоре из основы вытеснил. А младший в футболе понимает как Генич. То есть, не очень. Но теперь Федя и его кумир. На всю жизнь такое. Спасибо Феде», — написал Уралев в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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- 22 сентября 2019
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