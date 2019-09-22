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Видео: Чалов пригласил детей на стадион. Такого сюрприза они не ожидали

Видео: Чалов пригласил детей на стадион. Такого сюрприза они не ожидали
Футбол / РПЛ 0

Болельщик ЦСКА Василий Уралев рассказал, как нападающий московского клуба Фёдор Чалов пригласил его детей на стадион.

«Почему этот парень лучше всех. В августе мои дети (9 и 4) готовились впервые посетить стадион ЦСКА. Для младшего это вообще первый поход на футбол. Старший выезда пробивал. С помощью друзей об этом узнал Федя, а мои пацаны перед матчем получили такое. Думаю, рассказывать о реакции детей излишне. Но я расскажу. И покажу. У старшего Чалов любимый игрок ещё с 2016 года. Ну, когда он Траоре из основы вытеснил. А младший в футболе понимает как Генич. То есть, не очень. Но теперь Федя и его кумир. На всю жизнь такое. Спасибо Феде», — написал Уралев в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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