Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика «Ростова»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного болельщика «Ростова» инвалида-колясочника Фёдора Тахтамышева.

«Покойся с миром, мой жёлто-синий друг по „Ростову“. Ты был очень сильным. Горжусь тем, что знал тебя», — написал Азмун в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сердара Азмуна.

Напомним, в субботу, 21 сентября, Фёдору неожиданно стало плохо, и его срочно доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.

У Тахтамышева было редкое генетическое заболевание — амиотрофия Кугельберга-Веландера. Это наследственная прогрессирующая болезнь, характеризующаяся поражением двигательных нейронов.

Азмун выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год.