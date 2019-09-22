Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика «Ростова»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного болельщика «Ростова» инвалида-колясочника Фёдора Тахтамышева.
«Покойся с миром, мой жёлто-синий друг по „Ростову“. Ты был очень сильным. Горжусь тем, что знал тебя», — написал Азмун в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сердара Азмуна.
Напомним, в субботу, 21 сентября, Фёдору неожиданно стало плохо, и его срочно доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.
У Тахтамышева было редкое генетическое заболевание — амиотрофия Кугельберга-Веландера. Это наследственная прогрессирующая болезнь, характеризующаяся поражением двигательных нейронов.
Азмун выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год.
В возрасте 21 года ушёл из жизни болельщик «Ростова» Тахтамышев
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