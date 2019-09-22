Мальчик с прической Ибрагимовича побывал на матче ЦСКА — «Краснодар»

Школьник Прохор Ильиных из Сосновоборска, который подвергся критике в школе со стороны учителей за причёску как у его кумира — форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, посетил матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» (3:2).

«Смотрел матч из-за ворот, удалось пообщаться с Акинфеевым. Думаю, чемпионом станет ЦСКА. У них как-то больше уверенности», — приводит слова Ильиных «Матч ТВ».

Напомним, конфликт вокруг Прохора возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику замечание из-за его причёски. Руководство учебного заведения сочло неуместным, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало в школу его родителей. Им предложили либо сменить сыну причёску, либо забрать его из школы на домашнее обучение. В итоге мать добилась, чтобы сын ходил в школу без изменения причёски.