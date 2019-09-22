Новосельцев: не шутим над Заболотным в «Сочи»

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев назвал возможную причину, почему его партнёр по команде Антон Заболотный начал забивать.

«Мы не шутим над ним в команде. Наверное, сейчас он чувствует себя более раскрепощённо, поэтому и забивает голы», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, Заболотный выступает за «Сочи» в аренде. Права на форварда принадлежат «Зениту». В нынешнем сезоне Антон забил 2 мяча в 5 матчах чемпионата России. Ранее 28-летний нападающий также выступал за ЦСКА, «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфу» и «Тосно».

В составе сборной России Заболотный сыграл 9 матчей и отметился 1 забитым мячом.

После 10 туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе команды 9 очков.