«Челси» — «Ливерпуль»: голы-шедевры и VAR в действии — в видеообзоре

В центральном матче 6-го тура АПЛ «Челси» уступил «Ливерпулю». Встреча, проходившая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме «Ливерпуль» забил два мяча. Сперва на 14-й минуте Трент Александер-Арнольд после хитрого розыгрыша стандарта мощно выстрелил в девятку ворот соперника, а затем Роберто Фирмино с близкого расстояния на 30-й минуте головой отправил мяч в ворота.

При счёте 1:0 в пользу гостей «Челси» затолкал мяч в ворота соперника, но гол Сесара Аспиликуэты был отменён после применения VAR.

В середине второго тайма «Челси» удалось отыграть один мяч. На 71-й минуте Н’Голо Канте точным ударом в верхний угол сократил отставание в счёте, но на большее «Челси» не хватило.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд в АПЛ и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Челси» с 8 очками располагается на 11-м месте.