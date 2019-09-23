Ахметов повторил удар Понсе, Мусаев смеялся над судейством. Фото победы ЦСКА
22 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 3:2.
Все три мяча «армейцы» забили до перерыва и во всех из них поучаствовал полузащитник Никола Влашич. Сначала он реализовал пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Дмитрию Скопинцеву. Затем хорват отдал результативную передачу на Фёдора Чалова, а на 41-й минуте сделал дубль.
После перерыва «Краснодару» удалось возродить интригу благодаря двум голам в исполнении Маркуса Берга, однако уйти от поражения гости так и не смогли.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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