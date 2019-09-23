Икарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.

«Я знаком с Месси ещё с того момента, когда много лет назад обучался в академии „Барселоны“. Я знаю его и не думаю, что это правда, но не могу запретить людям говорить подобное. Я очень ценю Лионеля и сомневаюсь, что это правда», — приводит слова Икарди Football Italia со ссылкой на Canal Plus.

Напомним, что Лопес и Икарди были близкими друзьями, пока супруга первого Ванда Нара не покинула его и не вышла замуж за Мауро. Трое детей Лопеса от брака с Вандой живут и воспитываются в семье Икарди и Нары.