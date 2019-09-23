Голы Бауэра и Аугустыняка — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Урал»

В 10-м туре чемпионата России тульский «Арсенал» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков (Дмитров).
Счёт на 25-й минуте открыл Роберт Бауэр, которому ассистировал Сергей Ткачёв. В начале второго тайма равновесие восстановил Рафал Аугустыняк с передачи Отмана Эль-Кабира.
Видео можно посмотреть в Rutube-канале «Матч ТВ».
«Урал», набрав 14 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (14) вышел на седьмое место в Российской Премьер-Лиге.
В 11-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Урал» на своём поле примет ЦСКА. Оба матча состоятся 29 сентября.
Полностью календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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