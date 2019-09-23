Гол Промеса — в видеообзоре матча ПСВ — «Аякс»

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Аякс» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч арбитр Данни Маккели.

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес, которому ассистировал Душан Тадич. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие: отличился Дониелл Мален с передачи Коди Гакпо.

«Аякс», набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. ПСВ (14) — на втором месте. Столько же очков у «Витесса», который идёт третьим.

В 8-м туре «Аякс» дома сыграет с «Фортуной», а ПСВ на своём поле встретится с «Гронингеном». Оба матча состоятся 25 сентября.

Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».