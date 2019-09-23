Фердинанд заступился за Сульшера после поражения «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, который подвергся критике после поражения в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» (0:2).

«Откуда это берётся? За что увольнять Уле? Мы просто будем продолжать менять тренеров каждую неделю, это то, чего все хотят. У вас плохие результаты — вы меняете тренера.

Две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. А теперь мнение изменилось после двух недель? Это слишком необдуманно, иногда нужно просто позволить всему уладиться», — приводит слова Фердинанда The Sun.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, набрав 8 очков.