Фердинанд заступился за Сульшера после поражения «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, который подвергся критике после поражения в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» (0:2).
«Откуда это берётся? За что увольнять Уле? Мы просто будем продолжать менять тренеров каждую неделю, это то, чего все хотят. У вас плохие результаты — вы меняете тренера.
Две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. А теперь мнение изменилось после двух недель? Это слишком необдуманно, иногда нужно просто позволить всему уладиться», — приводит слова Фердинанда The Sun.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, набрав 8 очков.
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