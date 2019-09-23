Бубнов: «Краснодар» в игре с ЦСКА не угадал со стартовым составом

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

«В первом тайме «армейцы» по всем статьям переиграли соперника: лучше держали мяч, гораздо активнее перемещались и в результате забили три гола. После перерыва напротив уже «Краснодар» имел игровое преимущество, демонстрировал хорошее движение. Команды поменялись ролями. Трудно сказать, почему так произошло. Возможно, «Краснодар» не отошёл от поражения в Швейцарии, а ЦСКА сделал верные выводы и вышел на игру с правильным настроем. Пожалуй, гости не совсем угадали со стартовым составом, тем более их замены в перерыве напрямую повлияли на общую картину.

В любом случае в глаза бросилось следующее: в Швейцарии и Болгарии в середине недели хозяева равно возили наши клубы на протяжении всей встречи. В очном противостоянии ЦСКА и «Краснодара» качество игры на фоне друг друга выросло, но всего на тайм. Отличный первый тайм ЦСКА и не слишком убедительный второй, провальная игра «Краснодара» до перерыва и вдохновенная — после. Не думаю, что «Базель» и «Лудогорец» настолько сильнее российских грандов, как это зафиксировали разгромные цифры на табло. Представители РПЛ просто не ожидали от конкурентов такой прыти. Но держать высокий темп, демонстрировать высокое качество игры на протяжении всех 90 минут ни ЦСКА, ни «Краснодар» сейчас не могут.

По поводу судейства. Было много пауз, где-то они замедляли игру, но я за VAR, потому что он делает исход справедливее. Как в эпизоде с попаданием мяча в руку Скопинцева. Вместе с тем меня удивило, почему Безбородов не удалил Ахметова за откровенную игру ногой в грудь. На мой взгляд, это очевидная красная карточка. Непонятное решение», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на 2-е место. «Армейцы» набрали 22 очка. «Краснодар» с 20 очками занимает 4-е место.