«Реал» впервые с 2016 года ни разу не позволил сопернику нанести удар в створ

В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

В этом матче «Севилья» не смогла нанести ни одного удара в створ ворот мадридского клуба. Таким образом, «Реал» впервые с августа 2016 года не позволил противнику ни разу пробить в створ в матче чемпионата Испании. Тогда «сливочные» со счётом 3:0 разгромили «Реал Сосьедад».

«Реал», набрав 11 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Лидер турнира «Атлетик» опережает «Королевский клуб» только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Севилья» (10) опустилась на 5-е место.

В 6-м туре «Реал» на своём поле сыграет с «Осасуной». Матч состоится 25 сентября.