Очередной гол Зе Луиша — в видеообзоре матча «Порту» — «Санта-Клара»

«Порту» обыграл «Санта-Клару» в матче 6-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту. Итоговый счёт матча — 2:0.
Первый мяч во встрече был забит на 15-й минуте. Его автором стал форвард Зе Луиш. Бывший нападающий московского «Спартака» поразил ворота гостей после передачи Перейры Данилу. На 41-й минуте хозяева закрепили своё преимущество — в ворота своей команды поразил защитник гостей Сезар. Этот забитый мяч стал последним в игре.
«Порту» сравнялся с лидирующей «Бенфикой» по набранным очкам — по 15. Лиссабонская команда опережает «драконов» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Зе Луиш забил в чемпионате уже 6-й мяч в 6 матчах. Вместе с Пицци («Бенфика») он возглавляет гонку бомбардиров первенства Португалии.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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