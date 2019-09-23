Моуринью: сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что был заслуженно уволен с поста наставника манкунианцев в декабре 2018 года.

«Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы «МЮ». Я провёл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.

Меня уволили, и, пожалуй, я был уволен заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, набрав 8 очков.