Хохлов готовится прощаться с «Динамо» после проигрыша «Сочи»

Московское «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России с «Сочи» проиграло со счётом 2:3. Игра прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
После первого домашнего поражения в сезоне – во втором туре от «Рубина» (0:1) — главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что если команда не выйдет из чёрной полосы, то он подаст в отставку. После этого заявления «Динамо» одержало две победы, трижды проиграло и трижды сыграло вничью. На пресс-конференции после игры с «Сочи» официального сообщения об отставке Хохлов не сделал, но дал понять, что в ближайшее время оно последует.
«Подам ли в отставку? Скоро всё узнаете, у меня действительно не получилось», — приводит слова Хохлова ТАСС.
Болельщики после матча встали спиной к полю и скандировали: «Дмитрий Валерьевич, нам пора прощаться». А год назад поклонники бело-голубых во время разговоров о возможном уходе Хохлова специалиста поддерживали, скандируя: «Руки прочь от Димы Хохлова».
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