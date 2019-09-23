Рибери установил новый рекорд Серии А

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери установил новый рекорд итальянской Серии А. 36-летний француз забил свой первый гол в чемпионате Италии в матче четвёртого тура с «Аталантой».

Рибери стал самым возрастным иностранцем, забившим дебютный гол в Серии А. Француз отличился в возрасте 36 лет и 168 дней.

Рибери забил второй мяч «Фиорентины» на 66-й минуте, но в оставшееся время «Аталанта» сумела отыграться. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.

Начало сезона для «Фиорентины» складывается неудачно. Флорентийцы в четырёх турах набрали лишь два очка, они замыкают турнирную таблицу.

Французский вингер перешёл в итальянский клуб летом 2019 года в качестве свободного агента. До этого он долгое время выступал за «Баварию».