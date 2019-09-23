Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рибери установил новый рекорд Серии А

Рибери установил новый рекорд Серии А
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери установил новый рекорд итальянской Серии А. 36-летний француз забил свой первый гол в чемпионате Италии в матче четвёртого тура с «Аталантой».

Рибери стал самым возрастным иностранцем, забившим дебютный гол в Серии А. Француз отличился в возрасте 36 лет и 168 дней.

Рибери забил второй мяч «Фиорентины» на 66-й минуте, но в оставшееся время «Аталанта» сумела отыграться. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.

Начало сезона для «Фиорентины» складывается неудачно. Флорентийцы в четырёх турах набрали лишь два очка, они замыкают турнирную таблицу.

Французский вингер перешёл в итальянский клуб летом 2019 года в качестве свободного агента. До этого он долгое время выступал за «Баварию».

«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной», отыграв 2 мяча в конце матча
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент