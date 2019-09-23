Кин: страшно, как сильно упал «Манчестер Юнайтед»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о поражении «красных дьяволов» в матче шестого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, которые забили по мячу в каждом из таймов.
«Я даже не знаю, с чего начать. Я шокирован и расстроен тем, как плохо сыграл «Манчестер Юнайтед». Можно проиграть, но в футболе важна сама игра. У футболистов «Юнайтед» нет класса, нет желания, лидеров,
характера. Им нужно проделать очень большой путь, чтобы вернуться на прежний уровень. Страшно, как сильно упал «Манчестер Юнайтед», — сказал Кин в студии Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» в шести турах набрал лишь 8 очков. Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
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