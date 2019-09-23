Уткин: публика относится к Сёмину как к святому, я — как к человеку

Известный блогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.



«Феномен Сёмина заключается в феномене публики. Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку. Мне интересно видеть в нём модника, пожилого человека со своеобразным характером. Мне интересно видеть в нём человека, который, безусловно, точно отстаёт от того, что называется тенденциями и трендами в тактике.



Мы видели с вами победу в Леверкузене, за которой было очень интересно наблюдать. «Локомотив» выбрал энергоёмкий план и в последние полчаса чудом не пропустил, но что говорите вы? Вы говорите: «Да «Локомотив» сам имел массу моментов». Очень хорошо, но при счёте 2:1 в свою пользу команда чудом избежала гола, в частности – Гилерме спас. Что же это такое? Явно не стратегия, согласитесь.



Сёмин никогда не был выдающимся тактиком и, думаю, не может быть назван стратегом. Думаю, он человек и тренер с колоссальным опытом и в определённых ситуациях он может очень здорово манипулировать коллективом. Очень трудно объяснить, как. «Локомотив» сейчас – это такой подджедайский отрядик, который иногда способен на сверхусилие и в котором найдётся свой герой почти в любой ситуации», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Сёмин: пусть Уткин продолжает оригинальничать, это уже 301-я случайная победа