Уткин: публика относится к Сёмину как к святому, я — как к человеку

Известный блогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.
«Феномен Сёмина заключается в феномене публики. Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку. Мне интересно видеть в нём модника, пожилого человека со своеобразным характером. Мне интересно видеть в нём человека, который, безусловно, точно отстаёт от того, что называется тенденциями и трендами в тактике.
Мы видели с вами победу в Леверкузене, за которой было очень интересно наблюдать. «Локомотив» выбрал энергоёмкий план и в последние полчаса чудом не пропустил, но что говорите вы? Вы говорите: «Да «Локомотив» сам имел массу моментов». Очень хорошо, но при счёте 2:1 в свою пользу команда чудом избежала гола, в частности – Гилерме спас. Что же это такое? Явно не стратегия, согласитесь.
Сёмин никогда не был выдающимся тактиком и, думаю, не может быть назван стратегом. Думаю, он человек и тренер с колоссальным опытом и в определённых ситуациях он может очень здорово манипулировать коллективом. Очень трудно объяснить, как. «Локомотив» сейчас – это такой подджедайский отрядик, который иногда способен на сверхусилие и в котором найдётся свой герой почти в любой ситуации», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 23 сентября 2019
-
09:59
-
09:52
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:18
-
07:41
-
05:35
-
05:18
-
05:00
-
04:44
-
04:08
-
03:47
-
02:59
-
02:47
-
02:31
-
01:59
-
01:46
-
01:41
-
00:57
-
00:52
-
00:35
-
00:28
-
00:26
-
00:11
- 22 сентября 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:46
-
22:40
-
22:30