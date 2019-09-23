Тухель: Неймар на 100% с «ПСЖ», на него можно положиться

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заверил, что форвард Неймар полностью сосредоточен на выступлении за парижский клуб. Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (1:0).

«Неймар на 100% с нами. Он на 100% в команде, смеётся, шутит, на него можно положиться.

Он с нами, со своими одноклубниками. Абсолютно нормальная ситуация.

Неймар провёл лишь третий матч за четыре месяца. Он станет сильнее физически, игровая практика ему поможет. Неймар способен решать эпизоды», — цитирует Тухеля пресс-служба «ПСЖ».

Неймар не был задействован в первых матчах парижан в новом сезоне из-за длительной трансферной саги. Бразилец хотел покинуть команду, а Тухель сразу объявил, что не будет привлекать его к играм, пока Неймар не определится с будущим.