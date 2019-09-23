«Челси» повторил антирекорд клуба по пропущенным мячам на старте сезона

«Челси», уступив в матче 6-го тура АПЛ «Ливерпулю» (1:2), повторил собственный антирекорд по пропущенным мячам на старте сезона. В первых шести турах лондонцы пропустили 13 голов. Столько же «Челси» пропускал в первых шести турах в сезоне-1978/79, тогда лондонцы вылетели из высшего дивизиона чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне в АПЛ «Челси» пропускал в матче каждого тура. Самое крупное поражение лондонцы потерпели в первом туре в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:4). Также «Челси» сыграл с «Лестером» (1:1), «Норвичем» (3:2), «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (5:2).
После шести туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков. В следующем матче лондонцы встретятся с «Гримсби Таун» в рамках Кубка английской лиги.
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