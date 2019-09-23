«Ливерпуль» и «Ман Сити» не отдают другим командам первое место в АПЛ ровно год

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» продолжают бороться за первое место в английской Премьер-лиге.



С момента, когда в первенстве лидировала другая команда, прошёл ровно год. 22 сентября 2018 года на первой строчке располагался «Челси», а с тех пор турнирную таблицу соревнования возглавляли только мерсисайдцы и «горожане».



Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». По итогам гонки с «Ливерпулем» команда Хосепа Гвардиолы набрала 98 очков, на одно очко опередив подопечных Юргена Клоппа. При этом для красных этот показатель стал рекордным в клубной истории.



После шести туров нынешнего сезона Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Манчестер Сити» (13) располагается строчкой ниже.

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