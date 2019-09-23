Купера уволили с поста главного тренера Узбекистана
Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщает Футбольная ассоциация государства. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
Стороны договорились о сотрудничестве и заключили соглашение в конце лета 2018 года. Купер подписал контракт по схеме «3+1». Тем не менее, добиться особых успехов со сборной Узбекистана ему не удалось. Национальная команда неудачно выступила на Кубке Азии в 2019 году.
Под руководством Купера национальная команда дошла до 1/8 финала Кубка Азии-2019, проиграв в первом раунде плей-офф в серии пенальти Австралии. В сентябре 2019 года сборная Узбекистана в первом туре второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проиграла Палестине со счётом 0:2.
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