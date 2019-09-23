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Кто был лучшим игроком 10-го тура РПЛ?

Кто был лучшим игроком 10-го тура РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Завершился 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего футболиста первенства по итогам всех восьми матчей игровой недели.

Среди предложенных вариантов – Маркус Берг («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Сильвестр Игбун («Динамо»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Тамбов») и Алексей Сутормин («Зенит»). Также доступен вариант «Кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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