Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в РПЛ

Защитник ЦСКА Вадим Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, который сыграл в матче Российской Премьер-Лиги. Карпов вышел в стартовом составе москвичей в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ЦСКА, «армейцы» забили три мяча в первом тайме, после перерыва южане сократили отставание до минимума.

До этого Карпов дебютировал в стартовом составе московского клуба в Лиге Европы в матче с болгарским «Лудогорцом». В Болгарии ЦСКА потерпел крупное поражение со счётом 1:5.

После победы над «Краснодаром» ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на один балл. 25 сентября ЦСКА в 1/16 финала Кубка России в гостях сыграет с «Аланией».