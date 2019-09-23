Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в РПЛ
Защитник ЦСКА Вадим Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, который сыграл в матче Российской Премьер-Лиги. Карпов вышел в стартовом составе москвичей в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ЦСКА, «армейцы» забили три мяча в первом тайме, после перерыва южане сократили отставание до минимума.
До этого Карпов дебютировал в стартовом составе московского клуба в Лиге Европы в матче с болгарским «Лудогорцом». В Болгарии ЦСКА потерпел крупное поражение со счётом 1:5.
После победы над «Краснодаром» ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на один балл. 25 сентября ЦСКА в 1/16 финала Кубка России в гостях сыграет с «Аланией».
- 23 сентября 2019
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