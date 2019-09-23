Игрок «Ман Сити» разместил мем про темнокожего одноклубника. FA начала проверку

Федерация футбола Англии (FA) начала проверку в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, сообщает The Guardian.



Представителей организации смутил мем, который португалец на днях опубликовал в своём «твиттере». В левой части картинки был изображён темнокожий защитник «горожан» Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий из себя шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью: «Угадайте, кто?»



Позднее Бернарду удалил пост и разместил такое сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом… Ну вы, ребята…» Примечательно, что сам Менди оценил шутку и прокомментировал опубликованный изначально мем: «1:0 в твою пользу».

