Игрок «Ман Сити» разместил мем про темнокожего одноклубника. FA начала проверку
Федерация футбола Англии (FA) начала проверку в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, сообщает The Guardian.
Представителей организации смутил мем, который португалец на днях опубликовал в своём «твиттере». В левой части картинки был изображён темнокожий защитник «горожан» Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий из себя шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью: «Угадайте, кто?»
Позднее Бернарду удалил пост и разместил такое сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом… Ну вы, ребята…» Примечательно, что сам Менди оценил шутку и прокомментировал опубликованный изначально мем: «1:0 в твою пользу».
- 23 сентября 2019
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:22
-
11:35
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:21
-
10:13
-
09:59
-
09:52
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:18
-
07:41
-
05:35
-
05:18
-
05:00
-
04:44
-
04:08
-
03:47
-
02:59
-
02:47
-
02:31
-
01:59
-
01:46
-
01:41
Партнерский контент