В Чехии футболист забил гол в свои ворота пятой точкой

В матче 10-го тура Высшей лиги Чехии между пражскими клубами «Спарта» и «Славия», который состоялся накануне, 22 сентября, был забит курьёзный гол.



На 55-й минуте, при счёте 0:1, гости удвоили своё преимущество. После удара игрока «Славии» мяч угодил в пятую точку полузащитнику хозяев Михалу Сачеку и отправился в угол ворот.



В дальнейшем обе команды остались вдесятером, а «Славия» довела счёт до разгромного и одержала победу со счётом 3:0.



Видео доступно на «Чемпионате».



После 10 туров «Славия» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, имея в активе 26 очков. «Спарта» (14) располагается на седьмой строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание турнира доступно здесь.

