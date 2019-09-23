В Чехии футболист забил гол в свои ворота пятой точкой
В матче 10-го тура Высшей лиги Чехии между пражскими клубами «Спарта» и «Славия», который состоялся накануне, 22 сентября, был забит курьёзный гол.
На 55-й минуте, при счёте 0:1, гости удвоили своё преимущество. После удара игрока «Славии» мяч угодил в пятую точку полузащитнику хозяев Михалу Сачеку и отправился в угол ворот.
В дальнейшем обе команды остались вдесятером, а «Славия» довела счёт до разгромного и одержала победу со счётом 3:0.
Видео доступно на «Чемпионате».
После 10 туров «Славия» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, имея в активе 26 очков. «Спарта» (14) располагается на седьмой строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание турнира доступно здесь.
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