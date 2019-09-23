Источник: Месси отчитал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси остался крайне недоволен действиями партнёров по команде в матче пятого тура Примеры с «Гранадой», завершившегося победой соперника со счётом 2:0. После матча аргентинский форвард в раздевалке в грубой форме отчитал игроков «Барселоны», утверждает Cadena COPE.
Сам Месси вышел на поле в этом матче сразу после перерыва. Форвард только восстановился после травмы, первые игры сезона он был вынужден пропустить.
«Барселона» в пяти турах набрала лишь семь очков, каталонцы на старте сезона потерпели уже два поражения. «Барса» после пяти сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Атлетика» и мадридского «Реала» на четыре очка. В следующем туре «Барселона» будет принимать «Вильярреал».
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