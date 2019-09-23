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Погба купил сторожевую собаку за € 18 тыс., чтобы защититься от фанатов

Погба купил сторожевую собаку за € 18 тыс., чтобы
Погба купил сторожевую собаку за € 18 тыс., чтобы защититься от фанатов
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрёл сторожевую собаку, сообщает The Sun.

Французский футболист купил себе ротвейлера у компании, занимающейся разведением и воспитанием животных для охраны. На собаку Погба потратил почти € 18 тыс. Причиной такого решения стал агрессивный настрой по отношению к нему со стороны некоторых фанатов клуба, а также надпись «Pogba Out», недавно появившаяся рядом со входом на базу команды.

Ранее собак у той же фирмы приобрели одноклубники Погба защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рашфорд. Как отметили в компании, животные не станут вести себя агрессивно в обычной жизни, пока не получат соответствующую команду.

Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2016 году хавбек вернулся в клуб из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн.

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