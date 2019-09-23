Защитник «Арсенала» схватил соперника за ногу и изобразил сильную боль
Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос стал участником курьёзного момента в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2).
В концовке первого тайма, при счёте 0:1, гости проводили атаку. После дальнего заброса нападающий Уэсли устремился к мячу, однако на его пути возник Сократис, поставивший корпус и упавший на газон после единоборства. Форвард устоял на ногах и оказался прямо над оппонентом. Защитник же схватил его за ногу и не стал отпускать даже после остановки игры. Уэсли сделал движение ногой, чтобы избавиться от объятий, однако Сократис расценил это как удар в голову и изобразил сильную боль, схватившись руками за лицо.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Дебютный гол Пепе и удаление — в видеообзоре матча «Арсенала» с «Астон Виллой»
- 23 сентября 2019
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