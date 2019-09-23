Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Арсенала» схватил соперника за ногу и изобразил сильную боль

Защитник «Арсенала» схватил соперника за ногу и изобразил сильную боль
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос стал участником курьёзного момента в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2).

В концовке первого тайма, при счёте 0:1, гости проводили атаку. После дальнего заброса нападающий Уэсли устремился к мячу, однако на его пути возник Сократис, поставивший корпус и упавший на газон после единоборства. Форвард устоял на ногах и оказался прямо над оппонентом. Защитник же схватил его за ногу и не стал отпускать даже после остановки игры. Уэсли сделал движение ногой, чтобы избавиться от объятий, однако Сократис расценил это как удар в голову и изобразил сильную боль, схватившись руками за лицо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Дебютный гол Пепе и удаление — в видеообзоре матча «Арсенала» с «Астон Виллой»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент