Егоров — об офсайде Мака: кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался об отменённых голах «Зенита» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:0).
«Отменённые голы «Зенита» – это VAR в действии. Миллиметровые офсайды, но они и вправду были. Справедливость восторжествовала. Понятно, что кому-то обидно. Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало. Но это я так, шутя.
К счастью, есть правила, и мы должны работать по ним. К сожалению для Дзюбы, его красивый гол мы не засчитали», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) – 10-й. Полная таблица доступна по ссылке.
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