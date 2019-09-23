Егоров — об офсайде Мака: кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался об отменённых голах «Зенита» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:0).



«Отменённые голы «Зенита» – это VAR в действии. Миллиметровые офсайды, но они и вправду были. Справедливость восторжествовала. Понятно, что кому-то обидно. Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало. Но это я так, шутя.



К счастью, есть правила, и мы должны работать по ним. К сожалению для Дзюбы, его красивый гол мы не засчитали», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) – 10-й. Полная таблица доступна по ссылке.

«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили Алексей Сутормин оформил дубль в ворота своей бывшей команды.