Егоров: по моменту с Ахметовым — это стопроцентная жёлтая карточка

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о спорных моментах матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Вопросы вызвал фол полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который в прыжке ногой угодил в корпус полузащитнику «Краснодара» Кайо.

«По моменту с Ахметотвым — это стопроцентная жёлтая карточка, а о красной не может идти разговоров, там не хватает критериев для неё. В этой ситуации жёлтая карточка абсолютно заслуженная», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

ЦСКА одержал победу со счётом 3:2. Москвичи забили три мяча в первом тайм, но позволили сопернику сократить отставание в счёте до минимума после перерыва.

После этой победы ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.