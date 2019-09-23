Егоров: по моменту с Ахметовым — это стопроцентная жёлтая карточка

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о спорных моментах матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Вопросы вызвал фол полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который в прыжке ногой угодил в корпус полузащитнику «Краснодара» Кайо.
«По моменту с Ахметотвым — это стопроцентная жёлтая карточка, а о красной не может идти разговоров, там не хватает критериев для неё. В этой ситуации жёлтая карточка абсолютно заслуженная», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
ЦСКА одержал победу со счётом 3:2. Москвичи забили три мяча в первом тайм, но позволили сопернику сократить отставание в счёте до минимума после перерыва.
После этой победы ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.
- 23 сентября 2019
-
16:12
-
16:02
-
15:57
-
15:41
-
15:23
-
15:09
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:48
-
13:42
-
13:35
-
13:26
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:22
-
11:35
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:21
-
10:13
-
09:59