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Егоров: принято правильное решение по голу Понсе в ворота «Крыльев Советов»

Егоров: принято правильное решение по голу Понсе в ворота «Крыльев Советов»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матчей 10-го тура РПЛ. В частности, Егоров пояснил, что арбитр правильно засчитал гол форварда «Ахмата» Андреса Понсе в ворота «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Принято абсолютно правильное решение по голу Понсе в ворота «Крыльев», в том году у нас были такие же моменты в матчах «Оренбурга». Главный арбитр был сосредоточен на единоборстве игроков, а ассистент поднял флаг. И в итоге диалога ассистента и главного судьи было понятно, что назад мяч сбрасывал защитник и гол засчитан абсолютно верно. Отличное взаимодействие судейской бригады», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Ахмат» упустил победу в матче с «Крыльями Советов», пропустив на 94-й минуте
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