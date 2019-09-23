Егоров: принято правильное решение по голу Понсе в ворота «Крыльев Советов»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матчей 10-го тура РПЛ. В частности, Егоров пояснил, что арбитр правильно засчитал гол форварда «Ахмата» Андреса Понсе в ворота «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Принято абсолютно правильное решение по голу Понсе в ворота «Крыльев», в том году у нас были такие же моменты в матчах «Оренбурга». Главный арбитр был сосредоточен на единоборстве игроков, а ассистент поднял флаг. И в итоге диалога ассистента и главного судьи было понятно, что назад мяч сбрасывал защитник и гол засчитан абсолютно верно. Отличное взаимодействие судейской бригады», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.