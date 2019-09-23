Дембеле сможет сыграть с «Вильярреалом», Ракитич не попал в заявку на матч
«Барселона» на своём официальном сайте объявила заявку на матч 6-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится завтра, 24 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск.
В список попал полузащитник Усман Дембеле, восстановившийся после травмы, полученной ещё в начале сезона. Хавбек Иван Ракитич участия в матче не примет.
Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом:
вратари – Марк-Андре тер Штеген, Нето;
защитники – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Хуниор Фирпо;
полузащитники – Серхио Бускетс, Артур Рамос, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль;
нападающие – Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати.
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Свой дежурный гол «Барселона» пропустит, но атака каталонцев принесёт результат.
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